世界貿易組織（WTO）15日任命奈及利亞前財政部長伊衛拉為新祕書長，將於下月1日上任。對此，外交部表示，誠摯恭賀伊衛拉當選，成為世貿史上首位女性祕書長；我國一向支持自由貿易及以規則為基礎的多邊體系，未來將與伊衛拉密切合作，以強化多邊貿易體系規範，並做出會員應有的貢獻。

世貿最高決策機構總理事會成員在虛擬會議中一致支持任命伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為秘書長，她將在3月1日上任，任期到2025年8月底。據媒體報導，伊衛拉在競選期間曾承諾公平對待台灣，獲得台灣支持她領導WTO。

對此，外交部發言人歐江安說，樂見伊衛拉當選世貿新任祕書長，伊衛拉曾長期任職於世界銀行（World Bank），國際經貿經驗豐富，競選期間獲得我國及多數會員的支持，並於2月15日獲WTO總理事會正式任命為新任秘書長。

歐江安指出，伊衛拉於競選期間曾與我國國內及WTO代表團進行兩次視訊會談，雙方就WTO未來運作及改革方向、公平維護會員權益及平衡大國影響力充分交換意見。

歐江安說，會談中我國除重視候選人的專業能力外，更強調候選人的中立與自主性，並表達台灣將積極參與多邊貿易體系的運作；伊衛拉對我方立場表示支持，也願意提供我國及其他會員國更公平寬廣的參與空間。

(中時 )