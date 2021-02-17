資誠會計師事務所（PwC Taiwan）17日發布《2021全球家族企業調查報告》指出，家族企業較為傳統，在ESG的議題上有落後風險。

雖然全球有55％的家族企業認為該企業在永續發展方面具有領先的潛力，但只有37％制訂明確策略。

若以地區來看，美國僅有23％、英國僅有39％家族企業將永續發展作為其業務核心。

亞洲家族企業在經營策略上更優先考慮永續發展的承諾，中國大陸有79％、日本有78％、台灣有76％的家族企業表示「確保永續性為業務核心」，遠高於全球平均（49％）。

根據調查，全球家族企業有46％認為疫情導致營業額下降，64％家族企業預計2021年營業額會成長，86％認為2022年營業額將回升。

資誠家族企業暨財富傳承服務主持會計師洪連盛指出，全球家族企業對實現更廣泛的社會目標有著堅定的承諾，但是客戶、貸方、股東甚至員工對ESG期許逐步增加，許多上市公司已開始做出回應，但根據本調查，家族企業對社會貢獻卻採取傳統的方法。家族企業必須在永續性和ESG議題上做出改變。

(工商 )