台股春節休市期間全球股市漲多跌少，累計普遍收紅，激勵台股春節後首日再戰「萬六」創歷史新高。歷史經驗顯示，台股開紅盤後上漲機率高，統計近十年台股交易資料，農曆新年後10/20/40/60天上漲機率皆超過70%。從評價面來看，本益比雖處相對高檔，但企業盈餘持續上修，預期2021年台灣上市櫃公司獲利合計年成長9.6%，再創新高，指數仍有上漲動能，牛年的台股基金深具表現空間。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，市場持續關注美國拜登政府紓困方案進展，疫苗施打進度，企業獲利表現與展望。根據Factset統計截至2月12日已有74% S&P500企業公佈財報，其中80%獲利超出預期，有望成為2008年以來優於預期程度第三高季度，而整體企業獲利預估亦持續上修，已從2020年12月31日當時預估的-9.3%上修至+2.9%，有望為4Q19以來首次翻正。為台股提供上漲動能。

陳思銘指出，疫苗問世及政治擾動遠去掃開經濟前景的疑慮，加以財政貨幣政策雙推動，市場沒有看空的理由，此外，台灣經濟持續穩健，主計處預估2021年GDP達3.83%，成長力道維持強勁，推估台股可望維持高檔。展望產業面，原物料漲勢稍歇，農曆年開工率因疫情及需求強勁，反而較往年好，半導體、5G供應鏈、貨櫃、塑化、紡織、自行車等族群可持續關注。

(時報資訊)