許多人都沒有發現，超商賣的咖啡，杯蓋兩邊有兩個朝外的箭頭符號，到底這兩個箭頭有甚麼作用？有網友詢問「咖啡杯蓋上的箭頭有特別的意義嗎？」不料有內行網友解答，那兩個箭頭是讓杯蓋密合的關鍵，答案曝光讓眾人意外。

原PO在臉書社團《爆系知識家》PO照發文「想問一下大家，咖啡杯蓋上圈起來的箭頭有特別的意義嗎？」從照片中可見，四個黑色杯蓋上，除了寫小心燙口之外，杯蓋兩邊都有兩個指向外側的小箭頭，對消費者來說，看不出來有什麼作用。

貼文一出引起眾人討論，網友紛紛回應「真沒留意過」、「說真的喝了兩年都沒注意到」、「有特別用意嗎？」，有人猜測「貼膠帶用的？」、「掀蓋方向？」、「容易蓋好使力的點？」、「應該是蓋蓋子時避免觸碰到客人要喝的地方」。

也有內行網友指出「那兩個點壓下去就蓋好了，打開也是」、「建議從二側開啟杯蓋」、「2邊的箭頭對準杯子旁的2條線，直接蓋就能輕鬆蓋上去了」、「對齊咖啡杯上的貼合線，喝咖啡才不會因為沒密合而滴出來」。

還有曾當過便利商店店員的網友解答，箭頭對齊杯子邊緣的線比較好蓋，杯子才不容易壓壞，密合度也比較高。並指出店員蓋杯蓋的第一步驟，就是要先按壓箭頭兩側、再按壓前後，杯蓋才會密合，杯子也不會變形或蓋不緊。答案曝光後讓眾人意外，網友讚嘆「原來還有這個作用」、「這設計真的太聰明了！」。

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(中時新聞網)