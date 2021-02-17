1名婦人在台東火車站附近見到小牛模樣可愛，試圖接近拍照，不料竟被母牛攻擊。（蔡旻妤攝）

1名婦人在台東火車站附近見到小牛模樣可愛，試圖接近拍照，不料竟被母牛攻擊。（蔡旻妤攝）

1名5旬婦人17日下午2時在台東火車站附近空地見到一頭小牛，覺得模樣可愛，便靠近想要拍照，不料卻被在旁的母牛攻擊衝撞腹部，導致腹部疼痛及手臂受傷，警消獲報後立即將其送醫救治。

台東火車站新興路附近的一處空地都是雜草，就有民眾在此空地放牧黃牛，其中有頭出生不久的小牛，圍繞著牛媽媽身邊打轉，頑皮好動的模樣吸引了婦人的眼光，58歲的婦人見狀覺得溫馨可愛，拿起手機靠近打算拍照，不料一旁的大黃牛竟直接衝來，以牛角頂撞婦人腹部，她一時閃避不及，導致腹部及手臂受傷，她連忙跑到路上求救。

救護人員獲報後迅速趕抵現場，所幸婦人意識仍清醒，經評估右手及腹部疼痛，予以固定手臂後，送醫處置。

台東縣府農業處畜產保育科長饒和奇說，任何動物都有保護幼子的母性，包括看似溫馴的牛也不例外，人類千萬不要輕易靠近還在哺乳期的小牛、小動物，或是還在泌乳期的母牛。即便是母豬，如果看到有人接近、或抱走牠的小豬，也可能展開攻擊。

(中時 )