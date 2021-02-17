針對媒體報導「頻密應對共機繞台，飛官不滿PO文揚言退伍」一事，空軍司令部今（17）日鄭重駁斥「內容子虛烏有」，完全不是事實；呼籲媒體報導新聞，應謹慎引述網路「匿名訊息」來源，以避免助長有心人士藉網路散播「假訊息」的手段，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣與內部團結的目的。

空軍司令部強調，針對共機不斷侵擾我西南空域，空軍全體官兵士氣高昂、團結一致，始終站在守護領空安全的第一線，堅守崗位，確保國家安全，籲請國人放心。

昨日年假最後一天，共機持續擾台，空軍昨晚指出，中共1架「運8」反潛機上午自台海中線以南進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監；共機於今年春節期間分別在初二、初四與昨日有擾台記錄。

根據空軍公布圖資，「運8」反潛機上午由中國廣東、福建省交界處外海飛入我國防空識別區，之後進入我西南空域深處後，再依相似航線飛返。

(中時新聞網)