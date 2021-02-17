儘管全球缺船缺貨櫃，高端家具訂製商億-KY（8482）1月營收3.92億仍較去年同期大幅增長43.4％、月增9.9％，商億-KY強調，若排除今年度台幣對美金升值之匯率不利因素，單月營收年成長為51.5％。

商億-KY指出，歐美高端家具需求仍暢旺，1月營收大成長與去年同期適逢農曆新年故開工天數較少所致。

美國市場部分，雖自去年12月開始部分出貨受到缺櫃及船班吃緊影響，惟市場需求至今年第一季仍強勁，可預期上半年成長動能強。

至於中國市場部分，雖占比仍低，但處於高成長。目前在中國、英國和日本地區開拓新客戶亦有斬獲，預計第一季起可開始部分出貨。

商億-KY強調，有鑑於現有中國產能已接近滿載，在去年12月即宣布透過柬埔寨孫公司Shane （Cambodia） Furniture Co., Ltd. 投入5,000萬美元進行擴廠計畫，以提升整體產能。在現有訂單能見度強前提下，2021年營收可望實現雙位數成長。

商億-KY董事長謝智通表示，未來公司營收成長動能將來自三大面向，包括隨北美既有客戶（如RH和Williams Sonoma）的擴張一同成長；透過新增服務內容、擴建柬埔寨產能以因應「非中國生產」的需求，及增加產品組合以增加既有客戶之滲透率；最後是爭取更多新客戶。

(工商 )