運動、休閒、功能性等多元化產品比例提升，手中訂單的平均單價(ASP)提升，聚陽(1477)1月稅前獲利2.63億元，年增25.3%；聚陽指出，今年持續執行擇優出貨策略，加上訂單能見度高，預期2021年的營運績效一定會比2020年好很多。

在擇優出貨的優勢下，聚陽1月合併營收23.81億元，年增13.8％；1月稅前獲利的成長率則有25.3%。

聚陽GAP、Target等主要客戶下單積極，在產能全滿的情況下，擇優出貨空間加大，有利今年銷售單價（ASP）與獲利率同步提升。

目前手中訂單能見度已到第二季底，聚陽表示，從手中訂單量來看，三大主要客戶訂單仍維持雙位數成 長，預估會比去年多個一、二成。

對於今年的營收獲利成長動能，由於今年毛利較高的運動、休閒服飾出貨比例將提高，且印尼、越南新產能會陸續開出，加上急單、少量多樣等平均單價較高的訂單預期會增加，聚陽樂觀預期，2021年的營收獲利估應會比去年有二位數的成長。

(工商 )