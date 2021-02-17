高人氣AV女優三上悠亞，從偶像女團「SKE48」出道，臉蛋甜美加上身材火辣，讓她獲得大票粉絲喜愛；除了女優身份，三上悠亞現在還是韓國女子團體「Honey Popcorn」隊長，近日還曬出cosplay女僕照，稀少布料根本遮不住她傲人上圍，雙球幾乎快擠出來，讓網友看到臉紅心跳。

三上悠亞不時會在社群平台分享美照，像是cosplay各種職業或動漫角色，16日她曬出2張穿著女僕裝的居家照，畫面中她綁著超萌雙馬尾，上半身有白色緞帶圍脖，再往下發現胸前僅有黑色超清涼比基尼，布料少到她的雪白雙球幾乎滿出來，說是只有擋住兩點也不為過。

三上悠亞cosplay女僕，性感裝扮大秀傲人上圍。(圖/ 摘自三上悠亞IG)

她的飽滿胸型和雪白肌膚展露無遺，養眼畫面讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，紛紛讚嘆「最愛悠亞老婆」、「怎麼可以長得那麼美」、「最強女優沒有之一」、「好胸猛好豐滿」、「這種女僕會害人犯罪啊」。

除了女僕裝的美照，三上悠亞也在推特分享一段和愛犬互動的超短影片，她閉著雙眼讓愛犬狂舔，只聽得到狗狗的口水聲，加上她享受的樣子，讓一堆網友都想歪，不到一天就超過13萬人觀看，畫面害羞又吸睛。

(中時新聞網)