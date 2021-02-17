三星（Samsung）在2020年9月才發表的Galaxy S20 FE，接班人這麼快就要報到了？外媒近期發現了一款代號SM-G990B的三星新手機，認為很有可能就是Galaxy S21 FE 5G！喜愛親民手機的朋友，絕對對它十分期待！

三星在2020年針對消費者的需求，打造了Galaxy S20 FE 5G，將消費者喜愛的手機顏色、規格、自拍性能、電池容量與續航力、螢幕尺寸的選擇搭配成價格親民的Galaxy S20 FE，在市場上收穫不錯的表現。然而由於「FE」是全新的產品線，又帶著Fan Edition的意味，能否後續還有接班人，原本就是未定之數。然而從《SamMobile》網站掌握的消息來看，FE 20的接班人似乎已經存在！

當前，針對Galaxy S21 FE 5G的規格還沒有很明朗，但據了解會推出128GB、256GB容量的版本。並推出白、灰/銀色、紫色、粉紅色等機身顏色，預計僅會支援5G而沒有4G版，而晶片可能採用高通Snapdargon 870。有鑒於Galaxy S21系列都不支援microSD卡，《GSM Arena》網站推測Galaxy S21 FE 5G會支援的可能性比較低。

以2020年的Galaxy S20 FE 5G對比Galaxy S20系列來看，三星為前者改用塑料外殼、平面螢幕並降低了螢幕解析度。今年，三星則是在Galaxy S21以及Galaxy S21+都使用了平面螢幕的設計，支援FHD+解析度120Hz螢幕更新率。要如何在規格上進行妥協來有效降價，又能維持市場競爭力，對於Galaxy S21 FE 5G來說是個不簡單的考驗！

(科技)