過年7天連假，花蓮恢復收運垃圾，據環保局統計，全縣春節垃圾量暴增至3000公噸，是非假日的3倍，各地遊客如織，垃圾量也隨之增加，由於台泥窯燒垃圾設備尚未啟用，有空間就地掩埋，或送宜蘭利澤焚燒，其餘的垃圾先「打包」，防止異味，暫堆放在掩埋場裡。

雖然疫情未歇，但東部已成國旅首選，農曆年假，花蓮各景點都是人潮，旅宿住房率高達9成，縣府估計，連假湧入遊客達94人次，遊客量一多，垃圾量也跟著暴增；環保局廢棄物管理科長張華砡說，非假日一天約有150公噸垃圾量，7天就有1000餘公噸，春節7天連假暴增為3000餘公噸，可說是平日3倍多。

除了商圈、民宿飯店及餐飲業小吃店的垃圾，家戶囤積的垃圾也不少，不過，因商圈集中在花蓮市區，根據市公所清潔隊長吳慶展說，資源回收物達30公噸左右，也發現垃圾分類仍要加強，呼籲商家市民朋友一起力行環保。

環保局廢棄物管理科長張華砡說，花蓮縣13鄉鎮垃圾掩埋場多數已飽和，目前僅剩秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉垃圾掩埋場還有空間，因此垃圾就地掩埋，部分垃圾則用特殊塑膠膜包起來，比較沒有異味，堆放在掩埋場裡，其餘垃圾跨縣市運到宜蘭利澤焚化爐處理，每天焚化量約100公噸，剩下的垃圾量從2018年累積到現在有2萬6000公噸，須等到台泥窯燒垃圾設備啟用後才能焚燒。

(中時 )