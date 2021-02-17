33歲大陸女星張雨綺過去演出《長江7號》，成為「星女郎」之一，在事業上全力衝刺的她可以說是拼命三郎，日前她突然曬出自己正在醫院的照片，疑似因為過勞住院，讓粉絲擔心不已，紛紛獻上關心，張雨綺還自嘲，「這種事，咱不能幹，因為咱不是頂流，咱是頂牛！」

張雨綺16日深夜在微博發文，只見照片是從病床望出去的視角，能看到許多儀器，並在內文表示，「深更半夜又來醫院了，生病的人備受矚目啊」，更透露醫生要她好好休息，但身為拼命三娘的她怎樣都閒不下來，知情人士指出，張雨綺會入院，就很可能是因為排練春節節目已經多日沒休息。

張雨綺疑似因為太累深夜住院。(圖/翻攝自張雨綺微博)

知情人士更補充，在春晚結束第2天，張雨綺又火速趕回上海拍戲，也難怪會累出病，事實上，張雨綺在春晚接受採訪時，就曾提到自己牛年最喜歡的詞是「結實」，希望牛年能夠結結實實的，不料昨晚就傳出累到住院，也引來大批粉絲關心，「拍戲的同時注意照顧好自己」、「妳健康快樂就好」。

張雨綺前陣子還衰捲鄭爽的代孕風波，由於當年她閃嫁袁巴元後，很快就生下龍鳳胎，因此質疑她是否也是找代理孕母，對此，張雨綺工作室也回應，「請社會公眾明辨是非，切勿信謠、傳謠，擴散侵權信息，以避免該侵權行為對作為母親的張雨綺女士及其孩子們造成更大的傷害。」

(中時新聞網)