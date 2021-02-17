大陸工業縫紉機零配件大廠強信-KY公布1月合併營收1.24億元，比去年同期成長近六成，締造連續四個月營收正成長，主因是大陸市場需求回升及印度市場訂單挹注所致。強信表示，大陸廠過年期間持續加班趕工，目前在手訂單看到第二季中。

強信元月合併營收1.24億元，年成長59.6％。強信指出，訂單需求主要來自大陸成衣廠稼動率提升，帶動耗材需求量上升，以及工業縫紉品牌廠庫存水位偏低，持續回補，強信目前能見度看到第二季中。第一季可望維持傳統旺季，出貨熱度有機會延續至第二季，帶動營運淡季不淡。

強信表示，目前中國大陸依然存在缺工問題，以致強信在手訂單與實際出貨產能相差約兩成，因應出貨需求，公司提前開工，預估出貨可望延續至第二季，帶動傳統淡季不淡。強信正加快內部自動化程度，以期能有效降低人力需求，衝刺生產效能，回到正常生產曲線。

強信指出，強信近幾年投入開發的新產品包括厚料刀具與量大通用款針位組，在此次出貨扮演更吃重角色，顯示強信重視研發逐漸看見成效。

強信表示，隨著下游需求回補帶動出貨升溫，未來強信亦將持續針對既有產品擴大各類品項與應用領域，以及自動裝置的研發，不僅為客戶提供更完善縫紉工序優化解決方案，希望在疫情過渡期間，仍能持續保有研發動能。

強信指出，強信目前在手訂單掌握至第一季末無虞，甚至可達第二季，讓強信出貨淡季不淡，強信今年以提升縫紉機品牌原廠與經銷商市占率為首要目標，持續開發既有縫紉機自動裝置應用，亦將拓展刀類產品在其他高階精密領域的應用，挹注強信未來營運成長的動能。

(工商 )