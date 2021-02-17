太和-KY（4136〉受惠中國本土美妝品牌客戶仍保持良好的拉貨力道，自結1月合併營收以7,913萬元，改寫歷史同期新高紀錄，年成長34.05％，若以功能性貨幣（美金）合併營收來看，較去年同期成長41.63％。

太和表示，1月營收雖受新台幣匯率升值干擾，仍逆勢繳出年增率正成長的表現，主要受惠於內銷中國本土美妝品牌客戶出貨暢旺，尤其是在中國市場的電商品牌，因成功協助客戶打造成彩妝爆紅款，創造其客戶在中國化妝品市場取得最佳表現，不僅加大對該公司客製化彩妝產品的拉貨力道，也密切討論下一代新系列產品的款式、色調、包材等，創造太和1月來自中國本土美妝品牌客戶的營收比重達68.06％，產能利用率也站穩在一定水位之上。

觀察中國國產化妝品品牌近日開拓市場版圖的動態，可見「出海」是近年來中國品牌中十分流行的一個詞，研發設計的彩妝類產品的辨識度與認知度越來越高，加上「他經濟」時代的崛起，助力太和有機會與中國本土新銳彩妝品牌更多跨海外市場戰略性策略合作的空間。

太和指出，去年憑著旗下暢銷的漸變色腮紅、修容粉、高光粉等彩妝產品成功協助包括珀萊雅、花知曉、完美日記/小奧汀等中國本土美妝品牌客戶在中國化妝品市場造成銷售爆款，也與中國名創優品（MINISO）強強聯手合作，公司成為MINISO在全球市場之多品牌通路中彩妝系列產品的主要戰略夥伴，並持續保持良好的訂單能見度。

展望2021年上半年，太和看好中國本土美妝品牌客戶下單力道，有機會持續創造公司上半年整體營運在傳統出貨淡季中保持穩定成長的一隻腳。目前太和已推出新款多款之2021春夏彩妝，並同步積極爭取與更多國際彩妝品牌及中國本土美妝新銳品牌客戶等彩妝產品研發、生產、戰略性策略合作的機會，致力優化產線生產效率、嚴控費用支出等策略，隨著主要客戶的需求不斷增加、帶動其下單力道，將推進公司銷售業績暢旺，有信心創造上半年整體營運繳出優於過往的優異成長表現。

(工商 )