倫元投顧分析師陳學進表示，台股17日開高走高，加權指數再創新高，終場上漲559.89點，漲幅3.54％，收在16,362.29點；櫃買指數亦同步上漲4.54點，漲幅2.48％，收在187.84點；三大法人進出方面，外資轉買296.88億元，投信續買5.6億元，自營商續買70.45億元，惟外資法人於台指期轉買448口多單，累計淨空單部位為16,991口，心態轉趨謹慎偏多。

雖農曆年前受國內外疫情不確定性因素、美股四大指數下殺拉回、外資法人調節動作不斷、長假效應影響，許多專家看法紛紛轉趨保守。不過，台灣今年經濟成長率有望突破4％，而美國、日本、印度及歐元區等主要經濟體，今年國內生產毛額（GDP）預估值分別可望上看5.1％、3.1％、11.5％及4.2％，顯見在實質經濟面有力支撐、資金熱錢效應推升下，後市行情仍看好。

台股金牛年開盤，在權值股台積電、聯電大漲領軍下，不僅加權指數放量開高大漲、再創新高，世芯-KY、力旺、聯詠、驊訊、松翰、點序、亞信、耀登、第一銅、金居、京鼎、環球晶、台勝科、國巨、華新科、凱美、順德、光、日月光投控等亦表現強勢。

個股方面，本周納入投資組合的日月光投控，打線封裝需求優於預期，營運逐季成長可期，配合內外資法人心態偏多，產業、基本及技術面均相對有利下，後市仍有續漲機會。

展望後市，台股放量大漲，雖在用力過猛下，短線不排除或有震盪，惟國際金融情勢大好、全球經濟強勁復甦，後市仍是震盪上看，若有壓回，則應採取偏多策略不變。

(工商 )