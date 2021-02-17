證券分析師陳杰瑞表示，農曆年台股休市期間，國際股市表現不俗，帶動台股新春開紅盤，價漲量增，大漲559點，成交量亦放大至4千億元之上，多頭趨勢不變，投資組合表現不俗。

台股雖再創新高，惟KD指標、MACD指標出現高檔背離，且台美兩地股市的年線正乖離率，均出現過大情形。近期投資人應留意漲多回檔的壓力，以技術面觀察，台股大盤多方缺口15,938點以及月均線為短線觀察重點，一旦跌破，大盤周KD指標將會交叉向下，屆時台股將面臨中期回檔。

因此，操作方面，近期仍建議投資人短線進出，一旦強勢股於高檔出現價跌量增，或跌破5日均線，皆建議逢高出脫，落袋為安。

個股方面，本周納入投資組合的亞信，富爸爸聯發科盤中再創新高、挑戰千元大關，帶動其股價跳空漲停。

選股方面，盤面強勢族群仍聚焦半導體，多檔指標股包括聯發科、聯詠股價17日再創新高，投組的欣銓、致伸、亞信有望持續向上表態。此外，短線跌深的長榮、愛普及台達電亦見到低接買盤，顯示台股人氣未見退潮；轉強族群則可留意被動元件及PCB族群。

(工商 )