新光金控旗下元富證券今年與凱衛資訊合作舉辦「元富盃程式交易競賽」，首獎優勝者可獲10萬元獎金，凡晉級決賽者皆有元富證券優先就業機會，完成報名之參賽者本人享有元富證券為期一年之電子交易手續費優惠；報名即日起至3月1日止。

元富證券李明輝總經理表示，程式交易越來越普及，投資人可透過程式語言將策略系統化，降低因情緒影響理性判斷的變因，其中MultiCharts是進入門檻較簡單，也是全台灣最多人使用的程式交易語言，「元富盃程式交易競賽」的舉辦，是為鼓勵更多學生及國內投資者將操盤策略程式化，同時藉此提升元富證券於金融數位化的發展能量，強化金融科技在整體證券市場的應用。

元富盃程式交易競賽報名組別分為社會組100名及學生組200名，成功報名者將獲得MultiCharts使用序號，參賽者獲得序號後，需依比賽辦法繳交書面及程式資料，由元富證券專業評審團初賽評選，晉級複賽者將進行為期近兩個月的實盤模擬交易，社會組及學生組各取排名前8名、共16名晉級決賽。

決賽訂於5月22日，採口頭簡報6分鐘及評審問答6分鐘，選手須向評審介紹策略發想、交易邏輯及策略績效。社會組及學生組各取前三名獲勝者，首獎獎金10萬元，且凡晉級決賽者皆有元富證券優先就業機會，詳情可逕洽活動網站https://reurl.cc/4yQynR。

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