雖然不少豪宅客重視「黃金幹道門牌」，不過，仍有不少豪宅聚落的巷弄身價非凡，據房仲業者統計，至少有五條巷弄去年台北房價交易在每坪120萬以上，身價最高的巷弄為「西華富邦」所在的植福路286巷，每坪達158萬元。

其次為信義計劃區豪宅聚落的松德路200巷，亦達每坪150萬元以上，新完工「水綠清翫」使北安路630巷則躍升為身價第三高的巷弄。此外，同屬信義計劃區豪宅聚落、擁有「冠德信義」等豪宅的的信義路五段91巷，以及大安區傳統豪宅巷弄、有「青田青」等豪宅的青田街12巷，去年的住宅交易也都有超過每坪120萬元的身價。

其中，植福路286巷的「西華富邦」，與松德路200巷的「冠德信義」，更是去年台北豪宅交易中，二個單戶最高成交單價能站上每坪200萬元的巷道門牌豪宅社區，北安路630巷的「水綠清翫」也有逼近200萬的水準，最高房價達每坪195萬元。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，雖然多數豪宅因黃金幹道的臨路門牌，而成為銷售的主要訴求重點，房價也隱含了門牌的價值，不過，台北市身價最高的前五名豪巷弄都有知名豪宅交易，有些為新建豪案加持，或如信義計劃區豪宅聚落已成形，巷道路幅寬、立地條件佳，鬧中取靜的條件反而成為一大優勢，也使這些巷弄門牌的路段，平均房價不下於被視為支撐房價黃金門牌的主幹道。

郎美囡表示，信義區的信義計劃區、中山區大直金泰段重劃區一帶巷弄多數經過整編，雖為巷道，但具有一定路寬，且建商當時開發推案即以豪宅為主要規畫方向，因此巷道門牌因豪宅的房產交易而拉抬身價。

(工商 )