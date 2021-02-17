雙美（4728）受惠中國醫美市場蓬勃發展，旗下三款膠原蛋白植入劑的出貨保持暢旺，自結1月合併營收以0.91億元，改寫歷史單月同期新高紀錄，月減少39.56％，年成長20.74％。

根據前瞻產業研究院最新研究報告指出，2020年新冠肺炎影響近身產業發展，但隨著中國女性醫美需求提升、醫美技術進步、政策逐步完善以及人民消費水準的提高，中國醫美產業在求美者的需求滲透率將有望持續提升，預估中國醫美產業市場規模至2025年將突破人民幣4,000億元，創造雙美膠原蛋白植入劑良好的業務開拓空間。

雙美表示，目前除了膠原蛋白植入劑產品持續縱向發展更多不同適應症的產品與技術外，亦將持續增加通過雙美認證核可之合作的醫師夥伴，去年底雙美注射學院官方培訓平臺註冊醫師人數達2,396位，其中，符合中國大陸醫美注射資格的醫師為2,129人（約占中國大陸醫美合法醫師的13％），而通過雙美膠原蛋白理論與美塑療法系列課程通過醫師為1,605人，其中又符合雙美注射資格的醫師為689人、通過雙美認證注射醫師為143人。

為拓展營運，雙美已積極持續橫向以膠原蛋白原料為基底延伸開發推出膠原蛋白相關系列的美容保養品以及口腔部位之牙科生物材料，預計於2021年上半年前上市開賣，以期多元美麗新品齊發，為今年雙美整體營運添材加火，持續搶攻膠原蛋白龐大市場商機。

(工商 )