國光生技（4142）在持續突破第1代COVID-19疫苗開發的二期臨床之際，為不在防疫抗戰中缺席，宣布將採雙軌並進策略，開發次世代新冠疫苗。國光生強調，因應新冠疫情持續出現變種病毒，且已可見流感化趨勢，將調整新冠疫苗開發策略，追蹤分析病毒株突變趨向，開發次世代新冠疫苗，並在國外啟動臨床試驗。

國光生表示，新冠病毒持續不斷突變，疫情蔓延不止，開發出翻新升級的疫苗將成為長期防疫需求。目前正在開發中的下一代疫苗除針對造成這一波疫情蔓延的病毒株外，也將針對未來可能出現的優勢病毒突變株，發展最適用的次世代疫苗。

此外，國光生首代新冠疫苗一期臨床試驗依政府建議調整劑量，並提出劑量探索臨床試驗計畫，但臨床試驗仍未獲同意。儘管如此，國光仍將持續與法規單位進行溝通研議，而國際二期臨床試驗即將開始。有信心也有決心繼續推動執行完成國際新冠疫苗二、三期臨床試驗，全力開發新冠疫苗成功初衷未曾改變。

除新冠肺炎疫苗開發外，國光生2020年國內外流感疫苗出貨順暢，產能滿載，2021年第三季第二條無菌針劑充填線加入後，充填總產能將擴大至每年約1億劑，相當於目前產能五倍，可望帶動出口業績起飛，開拓海外版圖。

強化多元佈局，國光生技更與韓國第一大眼藥廠SCD簽約，合作生產黃斑部病變注射新藥Eylea的生物相似藥，成為SCD進軍生物相似藥市場的生產夥伴。雙方簽訂十年合約合作生產生物相似藥，從製程開發到產品上市依階段支付製程開發費用，第一筆簽約金已入袋；生物相似藥上市後，前三年保證訂單量至少140萬劑。

(工商 )