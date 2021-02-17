辛丑春節年假已結束，屏東縣政府社會處今年持續辦理縣府「春節服務不打烊」服務，提供不間斷、立即性的關懷服務協助民眾解決經濟、人身安全及身障服務，於2月10日至2月16日，7天的連續假期受理人身安全保護通報與緊急處遇案件件數計有190件，許多弱勢人士受惠。

其中，家暴案件佔最多數162件（約85.3％）、兒少保護案件19件（約10.0％）、脆弱家庭案件6件（約3.2％）、性侵害案件3件（約1.6％），另提供緊急出勤評估1件、協助庇護安置1件。相較去年受理112件，今年多出78件，以家庭暴力案件數增加最多，其中又以親密關係暴力為最大宗，直系血親及四等親內衝突次之。本府復康巴士使用人次為768人次（熱博春節期間40人次）；遊民收容所春節服務，提供熱食266人次、臨時收容5人次、發放口罩25人次、體溫測量183人次、沐浴32人次、安置98人次（男性63、女性35）、計609人次，總計服務案量為1,567人次。

今年度春節連假使用身障復康巴士主要用途為就醫看診、回鄉探親、外縣市及療養院返家過節以配及合熱博活動提供定點接駁身障者春節旅遊服務。遊民收容所主要為提供臨時安置服務及民生物資協助。而人身安全保護通報案件大多為家屬相處產生暴力衝突，兒少保護案件則以親子教養管教居多。返家過年親屬互動頻增，溝通衝突亦增，呼籲面對家庭衝突時無論是自己或是家人，可採取下列5步驟即能減少暴力衝突傷害：

步驟一：深深呼吸－情緒穩定慢慢來

步驟二：用心傾聽－對方訊息聽進來

步驟三：表達感受－挑釁攻擊不要來

步驟四：支持系統－家人社區動起來

步驟五：尋求協助－拒絕暴力站起來

家暴案件的起因源自於溝通、情緒管理問題，為避免家庭內的衝突產生，促進家庭溝通協調的能力，屏東縣政府社會處所屬各區域性家庭福利服務中心皆會辦理促進親職溝通及增強家庭功能的相關方案及諮詢服務，民眾若有需要可來電（08）7321896專線諮詢。

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