工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業因石化、船舶大型閥門訂單報喜，在手訂單能見度達4～5個月，但受制於全球航運公司缺櫃、運輸吃緊，造成訂單遞延出貨，加上新台幣兌美元匯率持續升值，致使今年元月合併營收比去年同期減少近11％。捷流表示，元月接獲知名石化業者大單，對第一季營運審慎樂觀。

捷流表示，捷流短期出貨因全球缺櫃、歐美地區疫情仍嚴峻而受影響，造成短期出貨將延後。惟電子、船舶及能源產業客戶工業閥門訂單挹注，今年元月營收與去年12月相比持穩。捷流憑藉在台灣蝶閥市占率超過六成，具有高度競爭利基，與原料供應鏈長期穩定合作、持續完善桃園觀音鑄造廠垂直整合，以及生產自動化，近期原物料供應、貨運運費及匯率價格波動仍在捷流可控制範圍，也會反映在客戶訂單報價上。

捷流指出，捷流持續積極擴大多元產業領域接單表現，不僅在全球製造業供應鏈加速重組趨勢，創造台灣及東南亞等地區良好業務接單環境。此外，石化業朝高值化資本支出投入、產能去瓶頸提高生產效率，以及船舶業供需吃緊下，除已明顯感受到客戶備貨需求明顯提振，加大下單力道，捷流元月成功接獲知名石化業興建油槽開發計畫，再加上隨著液化天然氣使用量需求持續擴大，亦同步接獲中國船舶業液化天然氣（LNG）超低溫閥門產品訂單，進一步推升目前整體訂單水準已超過去年同期水準、訂單能見度達4～5個月，有望隨著主要客戶訂單需求轉強，加速在手訂單出貨認列，有助於整體閥門出貨維持強勁動能。

捷流表示，電子、石化、船舶等行業訂單需求高漲，捷流透過齊全閥門產品線以積極強化台灣、東南亞及中國等地區接單表現，目前已規劃旗下兩岸生產基地因應訂單出貨需求，農曆新年期間需輪班生產，留廠率也比往年大幅提高，整體產能稼動率維持高水準，另一方面，捷流亦持續投入高端多元產業工業閥門產品研發設計，也積極取得更多國際認證執照，致力推動整體營運規模持續放大。

(工商 )