全球新冠肺炎疫情仍在延燒，紓困特別條例6月30日即將到期，民進黨立委何志偉今（17）天呼籲政府，將紓困特別條例施行期間再延長一年；對此，行政院回應後續政府會就各種情況，隨時檢討與盤點。

行政院強調，台灣是亂世中的福地，不僅防疫做到世界第一，紓困及經濟振興的成績也備受肯定。有超過110萬人免於失業，約1,200萬人得到紓困、維護產業生機，均是不易的成就。

根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第19規定，本條例的施行期間為2020年1月15日起至2021年6月30日止。

何志偉今天在立法院召開記者會表示，依據勞動部1月25日統計，實施無薪假家數有381家、4,202人，較上一期增加39家、377人，而人力銀行調查也指出，今年的年終獎金平均數落在1.11個月，創下8年以來新低。

何志偉指出，紓困特別條例將在6月30日到期，雖然政府預算有限，但應在能力所及的部分延長施行期限；他期待行政院能超前部署，從現在開始規劃，將紓困特別條例施行期間再延長一年。

(工商 )