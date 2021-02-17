PCB軟板廠—台郡(6269)經過一年的準備，今年可望順利切入5G手機LCP天線模組，台郡財務長熊雅士表示，在手機5G LCP天線模組可望有斬獲下，預估今年LCP+MPI天線模組占營收比重有機會達25%以上。

台郡今天下午舉行線上法說會，由於台郡去年未切入蘋果新手機天線產品，而新機上市後銷售亮眼，舊機下滑速度較預期快，致使去年第4季天線產品占台郡營收比重約20%，低於預期，台郡今年能否躋身為手機5G LCP天線主要供應商成為今天法說會法人關心的焦點。

熊雅士表示，台郡在MPI天線累積了不少經驗，且經過一年的準備，我們在LCP產品認證已到最後階段，客戶對我們產品很滿意，我們對手機5G LCP天線模組是勢在必得，且我們有高度信心可以從前段做到後段模組測試完成，滿足客戶對我們的需求，並樂觀期待將會是客戶新機的主要供應商，預估今年MPI+LCP天線模組產品占營收比重有機會達25%以上，由於手機LCP產品技術難度高，產生的附加價值也高於其他產品線，如果今年在手機LCP產品有斬獲，將有助於毛利率。

展望今年第1季及全年，熊雅士表示，在多元化產品策略驅動下，預估2021年第1季產值將較去年同期約有50%成長，其中通訊產品占比約53%到58%，平板及NB產品占比約35%到40%，今年NB及平板整體產值成長幅度不輸手機，也是雙位數以上成長，尤其是上半年，由於增加新產品線且舊產品線市占率提升，上半年成長幅度對比去年同期會高於手機，消費性產品占比約8%到10%，與去年同期差不多，2021年全年來看則有雙位數產值成長。

(時報資訊)