周三官方數據顯示，英國一月通膨上升略高於預期；在新冠社交封鎖下，推升食物價格上漲，居家用品例如沙發等也較少出現折扣。

英國國家統計局公布數據，英國一月消費者物價按年上升0.7%；而12月為下跌0.6%。而路透調查經濟學家，一月CPI為年增0.6%。

統計局指出，食品價格上漲，家戶產品例如床具等出現較少折扣，推升物價。一月食品和飲料價格按月漲0.6%，年減0.2%；家具產品則月減1.5%，年減3.3%。

服飾和襪子價格則明顯大跌4.9%，年減3.8%。

英國自2019年中旬以來，通膨水準一直低於央行2%目標，去年的新冠傳染病更推到接近零。

央行在本月稍早指出，隨著減徵增值稅的到期，以及預期全球復甦而來的油價上漲，預期今年春季將明顯靠向2%目標。

一些經濟學家曾指稱，進口產品價格將上升，因英國與歐盟的新貿易關係，以及上個月部分港口的貿易運輸的受干擾。

統計局指出，沒有證據顯示脫歐後的新關稅費用和運輸成本有推高一月物價指數。

排除高波動的燃料和食品價格，一月核心CPI為持平的+1.4%。

(時報資訊)