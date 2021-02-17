為因應多元產品發展策略，PCB軟板廠—台郡(6269)積極擴建新產能，預估今年資本支出將較去年倍增，上看65億元到75億元，隨著新產能加入，台郡預估，2021年全年有雙位數產值的增長。

台郡今天下午舉行線上法說會，受惠於蘋果新機上市，台郡去年第4季業績合乎傳統旺季表現，單季合併營收達106.9億元，季增32.8%，年成長22.4%，創下單季歷史次高，單季營業毛利率為22.1%，季增3.3個百分點，但因新台幣升值、不利產品組合及固定營運成本上升，致使年減8.9個百分點，單季營業淨利率為15.3%，季增6.2個百分點，年減9.4個百分點，單季稅後盈餘為14.66億元，季增154.4%，年減11.3%，單季每股盈餘為4.12元；累計2020年合併營收為298.98億元，年成長14.8%，創下歷年新高，合併毛利率為20.5%，年減2.3個百分點，營業淨利率為11.5%，年減3.1個百分點，稅後盈餘為29.34億元，年減7%，每股盈餘為8.63元。

台郡財務長熊雅士表示，自2019年疫情前我們即訂下除主力產品手機外，要在NB及平板產品線增加市佔率的目標，在2020年疫情影響下更加速產品的市場需求，使得我們筆電及平板產品2020年營收較2019年大幅成長61%；2020年第4季，我們也成功跨入新穿戴式產品領域，代表台郡成功執行多元化產品策略，驅動2020年營收成長15%，創下歷年新高。

去年台郡資本支出約37.95億元，為執行多元化產品將驅動營運成長策略，台郡積極投入研發及在兩岸佈建新產能，高雄和發新廠廠房建築已完工，預計2021年上半年將開始佈建設備及試量產，為5G毫米波模組新產品提供量產產能；台郡預估，2021年資本支出將達65億元至75億元間，較2020年倍增，其中70%用於建置設備，以新手機天線模組為主，30%用於廠房土地。

隨著新產能開出，台郡今年折舊費用也將由2020年的16億元上升至20億元左右。

(時報資訊)