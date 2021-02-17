交通部長林佳龍今天（17日）前往宜蘭縣視察完工後的新城橋，林佳龍說，來宜蘭是他新春後第一個公務行程，對於外界關注高鐵延伸宜蘭的設站地點，林佳龍說，交通部是以開放態度聽取各界意見，絕對是以公開透明的方式聽取社會各界意見來做決策。

林佳龍今天視察的新城橋，是連接員山鄉與宜蘭市的重要橋梁，去年底階段性通車，日前完工，公路總局簡報時，特別感謝立委陳歐珀，指他從2015年就爭取新城橋改建，工程最大的效益就是改善用路人安全。

除了新城橋外，公路總局局長許鉦漳表示，宜蘭市西門橋改建還在討論方案，現在正在做可行性研究，西門橋改建是勢在必行「我們決定要做！」宜蘭市長江聰淵盼西門橋改建趕快進行，讓鄉親也能透過西門橋往返宜蘭市與員山鄉等地。

宜蘭縣長林姿妙感謝林佳龍多次造訪宜蘭，關心地方建設，對新城橋鄉親有很多聲音，但「罵是一回事，工程做好才重要。」也希望林佳龍能持續幫忙宜蘭縣，讓交通順暢、經濟發展。

對於高鐵延伸到屏東的進度，林佳龍說，高鐵延伸屏東已經有列入前瞻計畫的預算，在可行性研究通過後進入綜合規畫；高鐵延伸宜蘭是綜合規畫已經完成，現在做環評，宜蘭站的選址有4個地點（四城、宜蘭火車站、縣政中心、羅東），是以開放態度聽取各界意見。

由於縣府日前表態建議設在縣政中心，林佳龍表示，縣政中心是一個選項，在環評過程中還有一點時間，有指示鐵道局加強各界溝通，專業意見外民意也是非常重要，對宜蘭的長期發展必須是要最有利，這之間也涉及土地取得、交通路網，各有其利弊，會做好評估。

(中時 )