大湖大窩的陶藝地景藝術「奉茶惜福」遭落葉埋沒，茶碗不翼而飛，大湖鄉公所向客委會爭取經費整理環境、修補，盼民眾愛惜。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

客委會前年舉辦浪漫台3線藝術季，位於苗栗大湖的「大窩穿龍圳地景藝術節」，4大裝置藝術搭配客家先祖打造的「水織路」深植人心，不料經過1年多風雨摧殘，加上部分民眾缺乏公德心，如今地景藝術殘破不堪，大湖鄉公所再向客委會爭取經費修補，盼重整後地景藝術能獲得民眾疼惜。

客委會2019年以藝術為引，啟動浪漫台3線藝術季，其中大窩穿龍圳地景藝術節，結合百年水圳古道祕境，成功創造話題，4大裝置藝術呼應地景，可見編織、陶藝、木工等技藝，為了拉近民眾與大自然及藝術創作的距離，遊客參與活動能以5感體驗「視、聽、觸、味、嗅」進一步互動。

地景藝術美麗，不少遊客拍照留念，但隨著活動結束，地景藝術原地風吹日曬1年多，褪色、汙損爬滿青苔，其中編織地景藝術「茶窩」幾乎崩垮，慘被雜草吞噬，公所也發現另項表達客家人的奉茶文化感恩知足的陶藝地景藝術「奉茶惜福」不僅被落葉埋沒，還有好幾個茶碗不翼而飛。

大湖鄉公所不忍藝術作品損毀嚴重，去年向客委會爭取315萬元經費，加上配合款35萬元，將於今年重新整理大窩裝置藝術，並進行護坡工程守護百年苦楝樹。大湖鄉長胡娘妹表示，工程完成規畫設計階段後將盡快上網發包，希望今年能帶給鄉親新的藝術體驗，也盼遊客參觀互動能更珍惜資源。

人氣最高的夢幻棉繩編織作品「編織記憶」，因爬滿青苔光彩不再，公所已先用高壓水柱清洗搶救，如今煥然一新，折損部分，公所表示將一起修補，其他地景藝術有褪色者將重新粉刷，崩垮的編織藝術也會從私人土地移走，重新整理，另外前往伯公潭臨時搭建的竹木橋，將重建更堅固。

大湖大窩的地景藝術「生命的鑿痕」褪色，公所將重新粉刷。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖大窩的棉繩編織地景藝術「編織記憶」，原先布滿青苔，經公所以高壓水柱清洗搶救，煥然一新。（大湖鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

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