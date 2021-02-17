《龍貓》全台票房飆破千萬，片商推2月21日一日限定活動。（甲上提供）

《STAND BY ME 哆啦A夢2》上映7天寫下全台破2100萬的票房佳績。（車庫提供）

真人結合動畫的大銀幕作《湯姆貓與傑利鼠》也賣破1700萬。（華納兄弟提供）

台灣賀歲電影票房成績出爐！由鄭人碩、謝欣穎主演《角頭-浪流連》稱霸春節票房冠軍，目前全台累積破9200萬，上看破億票房；張震、張鈞甯主演的懸疑推理電影《緝魂》緊追在後，全台拿下3600萬；吳慷仁、艾怡良主演的《我沒有談的那場戀愛》則創1600萬元票房成績；張書豪、鳳小岳和陳妍希的愛情喜劇《跟你老婆去旅行》全台則賣700萬；新加坡喜劇天王李國煌主演的《男兒王》則賣破200萬，國片《金不厭詐》累積約80萬的票房。

對於《角頭-浪流連》拿下冠軍，鄭人碩開心表示：「電影大賣我非常高興，但更開心的是春節期間，在北中南各地出席映後，充分感受到觀眾對『角頭』系列的支持。有成年觀眾表示，電影拍得有情有義，改變他們一些想法，讓我聽得很感動。」還有粉絲分享未來交男朋友想交片中「阿慶」這款有個性的類型，讓他聽到差點笑出來。

有趣的是，比起真人，卡通人物的魅力同樣不可小覷。「哆啦A夢」在春節賀歲檔期中站穩腳步，《STAND BY ME 哆啦A夢2》上映7天寫下全台破2100萬的票房佳績，刷新《電影哆啦A夢：大雄的新恐龍》10天破2000萬票房紀錄；此外，真人結合動畫的大銀幕作《湯姆貓與傑利鼠》也賣破1700萬，宮崎駿動畫《龍貓》首次在台上映，票房也突破1100萬，再次展現經典不敗的魅力。

為感謝全台影迷熱烈支持，發行片商甲上娛樂於2月21日推出特別場，凡於特別場次觀賞電影《龍貓》即可獲得市面上購買不到的「龍貓台灣限定紀念徽章」。此徽章是日本為慶賀《龍貓》終於在2021年於台灣重返大銀幕，特別獨家打造的紀念徽章，徽章上大龍貓撐著草壁爸爸的傘露出呆萌笑容，頭上還站了一隻白色小龍貓，上頭更印有「TAIWAN 2021」的珍貴字樣，片商特別將活動訂在2月21日，全台指定戲院場次總計2021個座位數，入場即送限量2021個徽章，勢必掀起搶票熱潮。

(中時 )