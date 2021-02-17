民眾黨近日被媒體踢爆，民眾黨團辦公室內有半數成員不具立院職員身分，而是來自民眾黨的中央黨部，遭諷是「寄生國會」，對此，民眾黨黨主席柯文哲今(17)表示，那不叫寄生國會，而是支援國會，更是火力全開反酸：「我每次看到那些自己寄生在行政院、總統府在批評，我就很火大。」

柯文哲今至中央黨部與全國各服務處做線上團拜，他指出，民眾黨連過年期間，都還在為辦公室找合適的房子奔波，「這些人員進駐黨團辦公室，不是寄生，而是支援，民眾黨說實在的只有五位不分區立委，所以整個黨部都去支援國會工作，這是事實。」

柯文哲表示，包括黨部的文宣與智庫，都在支援國會工作，「講明白的我們的文宣部主委就是黨團的副主任，大家都很認真在工作，也沒有佔用到更多的空間，我認為不能講寄生。」他更強調要那些寄生在行政院、總統府自己檢討一下「看到他們批評，我就很火大。」

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(中時新聞網)