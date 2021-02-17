美股近幾個月來連日高漲，不少專家擔憂，美股泡沫的情況已經發生，對此，花旗集團首席美國股票策略師Tobias Levkovich表示，在市場風險與投資報酬率之間取得平衡，美股回檔10~20%的機率非常高。

Canaccord Genuity首席市場策略師Tony Dwyer先前才認為，美股從去年11月開始回調，加上通膨再交易相對於市場已經來到頂峰，美股目前實際上正在經歷5~10%的修正。Tony Dwyer指出，指數下跌後美股仍強彈，但這只是下跌波段的技術性反彈而已。

據外國財經媒體報導，Tobias Levkovich的策略分析團隊認為，過高的信心數據、估值水準以及下滑的業績正讓市場開始修正。有鑑於其他人看漲目標上行空間有限，顯示他們的看待美股立場偏於中性。

花旗集團將標普500指數的年底目標訂在3800點，該策略分析團隊預期將在3600至4000點震盪，該指數在16日收在3,933點，離歷史高點相差不遠。

Tobias Levkovich指出，美股目前沒有泡沫的疑慮，而且跟2000年網路泡沫破滅比起來，現在經濟正處於復甦階段，而非衰退，加上美國聯準會(Fed)也沒有打算升息或是暫停寬鬆政策，美股不太可能出現大崩跌的情況。

Tobias Levkovich表示，就算美股可能回檔10~20%，但很低機率會碰上50%以上狂瀉跌勢。

(中時新聞網)