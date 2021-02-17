佩古拉敗給好友，無緣首度晉級澳網女單4強。（美聯社）

2021澳洲網球公開賽接近尾聲，今天女單8強戰上演一場「美」女大戰，兩位美國女將布蕾迪（Jennifer Brady）、佩古拉（Jessica Pegula）大戰三盤，最終布蕾迪後來居上，以4比6、6比2、6比1過關，連續兩場四大賽打進到女單4強。

布蕾迪去年美國網球公開賽是她生涯首度入列四大賽女單4強，在此之前她最好成績是第二輪，如今連續第二場大滿貫賽打進到4強，她笑說：「我希望這可以變成習慣，但也希望可以把晉級到大滿貫決賽也變成習慣。」

比賽中佩古拉給布蕾迪製造過不少麻煩，也讓布蕾迪在第二盤氣到丟拍，所幸布蕾迪趕緊收拾情緒應戰，才能逆轉。

佩古拉本屆澳網成績出色，第一次打進到四大賽女單8強，家世背景也被外媒揭露，父母是NFL水牛城比爾、NHL水牛城軍刀兩支職業隊老闆，26歲的她完成四大賽代表作，而她和布蕾迪本來就是好朋友，兩人年齡相仿，因此雖然目前因為新冠肺炎疫情選手賽後致意都是「球拍擊掌」，兩人還是互相擁抱給予祝福，布蕾迪補充：「我們感情不錯，她能成功我很開心，我知道我們未來還會有更多激烈的對抗。」

(中時 )