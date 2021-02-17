由金世正、延宇振、宋再臨、朴芝妍主演的《聽見愛情》(原名：讓我聆聽你的歌)即將在台播出。最近憑《驅魔麵館》中的麵館姊姊一角走紅的金世正，這次不驅魔，反而要打鼓！在《聽見愛情》中，金世正飾演剛出社會找工作的定音鼓手，卻因為一場意外，忘了去年夏天的記憶，想要找工作卻又處處碰壁，還罹患了失眠症，得要聽到五音不全的歌曲才能入睡。

金世正飾演樂團新鮮人，她自曝演這齣戲壓力好大，超怕站在宋再臨、朴芝妍旁，一起上鏡就會凸顯出她的臉大。《聽見愛情》是金世正的第二部戲，她說，之前第一次演戲沒什麼害怕的，但第二次演戲卻讓她很擔心，「怕自己表現不好，還好工作人員、導演都很幫忙，這是對我來說很重要的一部戲。」金世正認為劇中她飾演洪怡英這個角色，正面、開朗樂觀的性格跟她自己很像，唯一不同的是，她沒有洪怡英這麼單純。

劇中，延宇振不懷好心的接近她，但她一開始都沒察覺；金世正說，就是因為劇中角色單純，才讓她更羨慕劇中主角，可以不用想太多的自在生活。為了飾演定音鼓手，金世正一週還安徘兩次打鼓課程，聽了很多曲子，看了很多打鼓的影片，雖然覺得自己沒法像專家一樣演奏得很專業，但還是努力展現了熱情。《聽見愛情》將於18日起，週一至週五晚間8至10點於緯來戲劇台播出。

(中時 )