台中市去年底推出YouBike 2.0，目前設站數已達133站。台中市議員張家銨抨擊說，YouBike 2.0設站集中原市區已完成設站123站，原縣區僅烏日區設置10站，莫非縣區淪為二等市民？交通局強調，市府陸續於鐵路高架沿線各站週邊設站，提升大眾運輸轉乘便利性。

張家銨指出，YouBike 2.0在全台灣有4個地區營運中，包含台北公館地區、台中市、嘉義市及高雄市。交通局先前分析，台中YouBike 2.0啟用前半個月每日週轉率僅約2.95次，與其他地區剛啟用第一個月的數據相比，輸給台北公館地區8.3次、嘉義6.13次及高雄3.15次，慘遭墊底。

張家銨說，公共自行車系統要在小區域內密集設置站點和投放車輛，才能發揮最後1哩路接駁作用；縣區像龍井、大肚整個行政區內就只有2站、3站，且公車系統不發達。若優先引入YouBike 2.0，就不會有嚴重系統轉換陣痛期，更能發揮短距離便利移動，降低私人運具數量。

張家銨認為，平衡城鄉差距是政府施政時的重要考量點，不應刻意挑起城鄉的對立；她呼籲交通局應優先在縣區設置YouBike 2.0，不僅系統轉換陣痛期小，更能補足縣區大眾運輸不發達的困境，平衡城鄉發展降低私人運具。

交通局強調，目前2.0租賃站規畫時，考量民眾借還車起迄點，以區域性方式建置，既有1.0租賃站點也配套增設2.0車柱；因2.0設站速度快，市府將加速設站進度，於現場提供註冊及使用教學等服務，後續將持續加強相關宣傳，降低轉換升級的過渡期影響。

(中時 )