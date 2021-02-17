屏東縣政府防疫消毒大隊於春節年假後上班首日，立即進行校園及公共場所周邊公共環境消毒作業，包括運動場、廁所、洗手台、溜滑梯遊樂等設施，已完成多處鄉鎮共57所學校消毒，並持續於20日前全面完成33鄉鎮市、227所大專院校以下，校園周邊及校內、戶外公共環境消毒工作，讓師生安心迎接開學。

屏縣府表示，為因應防疫做好各項萬全準備，已於春節前針對人潮聚集民生熱點及交通場地等場域消毒1344處，開工首日再次針對公民營交通站、交通船碼頭及人潮聚集處進行消毒作業，並持續加強鐵、公路等交通場站，百貨賣場等大型營業場所、超市、市場等人口聚集民生熱點實施消毒防疫作業，以確保民眾安心、安全生活。

屏東縣政府呼籲，除了學校等公共場所的清潔消毒外，提醒民眾進出人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時，請務必佩戴口罩、勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康。

(中時 )