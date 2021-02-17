少了杜蘭特與厄文的籃網瞬間從頂級豪門落入凡塵，今天前往鳳凰城作客，第二節最多落後高達24分，幸好籃網還有「大鬍子」，哈登獨挑大樑勇奪38分，率領布魯克林大軍128比124後來居上終結太陽6連勝。

杜蘭特與厄文都因身上有傷而缺席此役，籃網在沒了兩大先發主將後似乎變得不會打球，首節打完落後10分：次節進入兩隊替補陣容的對決，太陽納德與卡麥隆強生合力攻下9分，取得17分領先優勢，緊接著戰局回到先發球員較勁，保羅、克勞德、布瑞吉斯與摩爾先後砍進三分球，將差距擴大至24分，幾乎將來犯的布魯克林大軍擊潰。

易籃後，籃網終於甦醒，喬哈里斯、泰勒強生、狄安卓喬丹、盧瓦烏等人聯手打出16比5攻勢，將落後分數縮小至個位數。

決勝節，喬哈里斯連得6分，籃網98比104，泰勒強生三分線外破網106比108，籃網只剩一球差距就能逆轉戰局，太陽不願放過到嘴的鴨子，布瑞吉斯、艾頓與保羅接連命中，116比108領先。關鍵時刻哈登挺身而出，先是切入突圍上籃得手，緊接著在最後31.4秒砍進大號三分球，落後一整場比賽的籃網終於126比124逆轉超前，隨後再完成兩罰，靠著哈登的這記三分球，籃網上演驚天逆轉秀戲碼。

這是哈登來到籃網之後的代表作，38分、11助攻、7藍坂、5顆三分球，喬哈里斯22分，泰勒強生17分、5藍坂、5助攻，傑夫格林18分、8藍坂，沙梅特13分，籃網摘下4連勝。

本季獲得保羅加盟的太陽脫胎換骨，此役功虧一簣，與7連勝擦身而過，保羅29分、7助攻、4藍坂，戴文布克22分、7助攻，艾頓16分、9藍坂，克勞德15分、7藍坂，布瑞吉斯10分、6藍坂。

(中時 )