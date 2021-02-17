今年是六龜老街整建完成後迎來的第一個農曆新年，區公所為了讓民眾感受與以往不同的燦爛六龜，以象徵心連心的概念利用燈飾串聯觀光區域，打造六龜一系列夜間旅遊新景點，春節期間吸引不少遊客，讓六龜重返觀光勝地。

今年高雄市六龜區公所將既有基礎設施大變身，利用燈光打造與觀光意象結合的文化、生態創新亮點；六龜大橋及福龜園區以燈光營造繁榮、起飛的意象，新發大橋讓靈鹿跳躍於橋身，六龜老街則以象徵喜慶的紅燈籠及燈網高掛空中，在夜間閃放光芒、耀眼六龜。

六龜區公所表示，長308公尺的六龜大橋是位於六龜市區往溫泉區的必經橋樑，今年創新在夜間以780組展演線性燈、8組節能生態路燈照明方式及福龜造型燈利用控制燈光的變化，引領人潮帶動觀光發展。

長465公尺的新發大橋是通往不老溫泉和寶來溫泉的必經橋樑，夜間採用了156盞全彩投光燈及16組靈鹿意象燈，將六龜區自然生態以繽紛色彩及燈光控制編撰出春、夏、秋、冬及各種節慶燈光特效，更加碼於六龜老街懸掛燈飾及紅燈籠，勾勒出民俗風情與文化。

六龜區公所指出，六龜區兩棟百年日式建築「池田屋」、「 洪稇源」，在「六龜之心再造計畫」下重現榮景，為當地創造新觀光景點，農曆春節期間兩棟百年建築開放參觀，不少遊客趁著連假走入山城，一探六龜歷史，兩座百年歷史建築重新串連老街人文歷史，讓六龜榮景成功再現。

(中時 )