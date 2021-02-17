屏東縣政府地政處表示，按耕地三七五租約條例規定，私有耕地三七五租約租期為6年，屏東縣私有耕地三七五租約截至109年12月31日止到期者計有2,081件，土地在地之鄉鎮市公所已於109年底陸續以公文通知出、承租人雙方，呼籲儘速提出相關申請續訂租約或收回耕地，逾期將逕為註銷租約。

地政處提醒相關權利人，為保障租佃雙方權益，若逾期未提出申請者，土地所在地之鄉（鎮、市）公所將依「耕地三七五租約清理要點」第7點第2項規定辦理逕為註銷租約登記，並於公告三十日後以書面通知出租人、承租人。地政處補充，如本人無法親自到耕地所在之鄉（鎮、市）公所申辦時，得委託他人辦理，惟受託人應攜帶委託書、身分證正本及出租人或承租人身分證影本以利核對身分。

有關相關書表可至本縣各鄉（鎮、市）公所臨櫃洽詢或本府地政處網頁「/主題專區／耕地三七五租約／書表下載／」下載使用，如有疑義可逕洽在地鄉（鎮、市）公所；或電洽本府地政處地權科〈電話：0937376730〉，屏東縣政府關心您。

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