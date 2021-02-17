因應政府元月起開放含萊克多巴胺美豬進口，行政院會明（18）日將聽取農委會報告「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」，農委會表示，將投入130億元，推動八大項目工作，讓養豬產業全面轉型升級。

農委會自今年起推出為期四年的養豬產業全面轉型升級計畫，推動包括保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制納保增加保費補助、策略性擴大出口拓銷臺灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業等八大項目工作。

農委會指出，養豬產業一直是台灣農業單項產值最高的產業，時值台灣養豬產業脫胎換骨之際，政府和豬農站在一起，將積極導入科技創新元素，結合產官學研多元領域量能，運用防禦性固本策略做好市場區隔，透過攻擊性加值策略積極開拓市場，有效發揮提高育成率、降低生產成本、改善經營環境、強化外銷布局及完善產業鏈加值等，形塑國產豬肉「新鮮、優質、衛生、安全」之優質形象，提升我國養豬產業整體體質及永續競爭力。

(工商 )