很多人習慣在家懸掛時鐘，方便隨時確認時間，卻不知道掛時鐘有許多風水禁忌。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，像是沙發或床頭上方都不宜掛鐘，時鐘正對大門更是大忌，若家中也有掛時鐘的習慣，一定要特別注意懸掛方位。

▍1.沙發上方

掛在沙發上方的時鐘，每次看時間，都要轉頭才能看到，很不方便。如果將鐘掛在沙發上方，經常坐在沙發上的人，就會被時鐘影響，容易出現心神不寧的情況，甚至還會身體不適，所以不宜掛在此處。

▍2.床頭上方

很多人喜歡把時鐘掛在臥室床頭，卻沒考慮到床頭掛時鐘的危害。有些時鐘在走動的時候，是有聲音的，這種滴答聲，會影響到人的睡眠，淺眠的人就很容易被驚醒，影響人的精神狀態。

將時鐘掛在床頭，同樣得轉過身抬起頭才能看到。而且掛的時間長了，鐘錶鬆動，可能會掉下來，導致人受傷。因此，掛在臥室的時鐘，最好選擇沒聲音的，掛的時候離床遠一些。

▍3.正對大門處

雖說一開門就能看到時鐘，非常方便，且掛鐘是宜朝向門的，但掛鐘絕對不能掛在正對門的地方，因為「鐘」與「終」諧音，所以在涉及到鐘的地方，多有禁忌，時鐘正對大門，就意味著開門見「終」，非常不吉利。可以將時鐘掛在側面牆上，不要正對門。

▍4.忌時鐘朝內

在客廳掛時鐘時，不宜朝向客廳裡面，應該將其朝向調整至陽台，或是除了大門外的其他門，這樣才是比較好的。

因為當室內無人的時候，家裡的氣就是靜止不動的，無法流通，一片沉悶，不過時鐘的指針擺動，能夠讓氣流動起來，使室內充滿活力。

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(中時新聞網)