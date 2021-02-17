防範新冠肺炎疫情，教育部公告各級學校延後至2月22日開學，南投縣環保局為營造優質、安心的學習環境，在全縣200所學校，進行校園周邊與戶外公共區域環境消毒作業，將於開學前全部完成。

環保局表示，高中職、國中小學及幼兒園，原訂18日開學，教育部因防疫考量延後4天開學；該局為提升校園防疫，維護師生健康安全，主動出擊完成消毒藥劑盤點，並向環保署提出防疫物資需求，並全面啟動縣內13鄉鎮市公所，派遣防疫消毒大隊進入校園，並將於21日前完成轄內高中、國中小與幼兒園，共計200所學校校園與公共區域環境消毒作業。

草屯鎮長簡景賢，也親自率領清潔隊員，到炎峰國小等學校消毒，清除新冠炎病毒及蚊蟲等病媒孳生源。

環保局表示，因疫情尚未趨緩，仍有社區傳播的風險，除校園防疫保護師生外，將陸續針對社區環境及公共場所，進行消毒作業，由各鄉鎮市公所防疫大隊配合執行，並請各營業場所內部所有人、管理人及使用人，齊心維護公共衛生，一起投入防疫消毒工作，提高消毒頻率，同時防杜因應春天的病媒蚊、螞蟻孳生，也請民眾在噴灑藥劑期間，避免接觸。

環保局特別感謝各鄉鎮公所防疫大隊，春節過後，百忙之中負責執行消毒任務，為國民、學生營造更優質的生活與學習環境，也為防疫貢獻心力。

衛生局提醒學校師生，在開學後也要落實防疫措施，戴口罩、勤洗手，並且保持社交安全距離，確保健康。

(中時 )