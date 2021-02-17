台灣小提琴家林品任（右）今年開始同樣行程滿檔，平均一個月有一場協奏曲音樂會。左為俄國小提琴家列夫．索羅多夫尼可夫。（杜宜諳攝）

新的一年到來，但疫情仍讓世界各地音樂會停擺，還能正常生活、工作的台灣，成為國內外音樂家少數能耕耘的地方，有如一片音樂新藍海。近期兩位曾拿下多項國際小提琴大賽的得主，林品任和列夫．索羅多夫尼可夫，就雙雙選擇從今年開始，在國內音樂系擔任專職教學，傳授演奏心法。

林品任觀察，台灣因適當的防疫措施和完善的醫療體系，能維持正常生活和舉辦活動，讓國外不少暫無上台演出機會的音樂家十分嚮往，「去年底我在台灣和紐約林肯中心室內樂協會一起演奏，大家都很難忘，疫情帶來的特殊狀況，讓大家更珍惜表演舞台。」

林品任出生於1991年，過去曾獲日本仙台國際小提琴大賽金牌和觀眾票選獎，並在2018年美國印地安納波里斯國際小提琴大賽，拿下華人史上第一面金牌及三項特別獎。今年首次進入校園從事教學工作，他表示對教學並不陌生，自仙台國際小提琴大賽之後，一直都有演奏教學工作。

師承小提琴大師亞倫．羅桑的他表示，近年來的學生演奏，較追求精準和乾淨，但缺少辨識度和個人特色，「我希望可以把傳承自老大師的溫暖、豐富琴音傳統，和學生們分享。」

而來自莫斯科的列夫，2019年受到國立台北教育大學邀請來台演奏，因此和台灣結緣。他與林品任過去也曾多次在國際大賽中見面，今年則開始當同事，林品任表示，這是難得的緣分。

列夫出生於1987年，他有柴可夫斯基中央音樂學院最高演奏家文憑，曾拿下德國雪根塔爾國際小提琴大賽第一名、波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽第四名。5歲時因母親的安排而學小提琴，他表示，媽媽期望他學琴的初衷是只要能接觸音樂就好，「她並沒有要我成為演奏家或拿國際比賽大獎，是我自己一拉小提琴就很喜歡，一直演奏到現在。」

列夫說，全世界的人，都在想辦法控制疫情，「我們無法期待能回到過去無憂無慮的生活模式，但仍能保持樂觀，盡可能地保持正常生活，一起活進一個新模式的新世界裡。」目前列夫與在俄國的家人相隔兩地，他表示，希望不遠的未來，或許有機會邀請他們來台團聚。

(中時 )