一名人妻在臉書上分享，自己遠嫁到他鄉，今年春節回娘家準備離開時，母親給了她一堆青菜，直接塞滿2台轎車後車廂，「阿母恨不得把所有好東西都塞給我」，畫面曝光後讓1.3萬網友喊暖，直說「媽媽的愛，總是源源不絕」。
這名人妻昨(16日)在臉書社團「爆廢公社公開版」上分享，今年過年回娘家，當她們一行人準備離開時，母親在2台後車廂內，塞了一袋又一袋的青菜，每包看起來都相當新鮮，且分量不少，讓她直呼，「阿娘恨不得所有好東西都塞進來」。
原來她婚後到異地生活，趁過年期間回家探望母親，而這次母親將後車箱塞了滿滿的青菜，就怕自己女兒餓到，努力塞滿一包包看起來相當新鮮的蔬菜，讓原PO感動直呼，「什麼是愛？這就是愛！」更幽默地說，雖然這些青菜裡沒有洋蔥，但母親這舉動讓她莫名很想哭。
照片發出1天，吸引逾1.3萬人按讚，不少網友羨慕，「回老家過年後抱了一箱菜回家，有媽媽真得很棒」、「從娘家回家總是要滿載，載的更是滿滿的愛。」、「真的！塞雞、鴨、魚肉有什麼塞什麼，媽媽的愛」、「不管距離，都是一樣寶」，還有網友打趣說道，「下一趟可以考慮開貨車」。其實不少網友都有類似經驗，無論距離遠近，天下父母心，一定希望自己的孩子能夠吃飽睡好，「我在美國，媽媽也是一樣，狂寄一堆台灣的東西給我」。
文章來源：爆廢公社公開版
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。