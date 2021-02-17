原PO母親狂塞猛塞，給了一大堆青菜，讓她相當感動。(圖取自爆廢公社公開版)

原PO母親將2台後車廂都塞滿新鮮的蔬菜，讓大批網友看了相當羨慕。(圖取自爆廢公社公開版)

一名人妻在臉書上分享，自己遠嫁到他鄉，今年春節回娘家準備離開時，母親給了她一堆青菜，直接塞滿2台轎車後車廂，「阿母恨不得把所有好東西都塞給我」，畫面曝光後讓1.3萬網友喊暖，直說「媽媽的愛，總是源源不絕」。

這名人妻昨(16日)在臉書社團「爆廢公社公開版」上分享，今年過年回娘家，當她們一行人準備離開時，母親在2台後車廂內，塞了一袋又一袋的青菜，每包看起來都相當新鮮，且分量不少，讓她直呼，「阿娘恨不得所有好東西都塞進來」。

原來她婚後到異地生活，趁過年期間回家探望母親，而這次母親將後車箱塞了滿滿的青菜，就怕自己女兒餓到，努力塞滿一包包看起來相當新鮮的蔬菜，讓原PO感動直呼，「什麼是愛？這就是愛！」更幽默地說，雖然這些青菜裡沒有洋蔥，但母親這舉動讓她莫名很想哭。

照片發出1天，吸引逾1.3萬人按讚，不少網友羨慕，「回老家過年後抱了一箱菜回家，有媽媽真得很棒」、「從娘家回家總是要滿載，載的更是滿滿的愛。」、「真的！塞雞、鴨、魚肉有什麼塞什麼，媽媽的愛」、「不管距離，都是一樣寶」，還有網友打趣說道，「下一趟可以考慮開貨車」。其實不少網友都有類似經驗，無論距離遠近，天下父母心，一定希望自己的孩子能夠吃飽睡好，「我在美國，媽媽也是一樣，狂寄一堆台灣的東西給我」。

(中時新聞網)