春節連假結束，為提供民眾即時的就業資訊，屏東、潮州就業中心17日起舉辦新春活動，透過「好運九宮格」、「迎春納福好罩頭」等活動，為求職民眾獻上溫馨祝福。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，中心為前來辦理求職求才服務及就業相關諮詢的民眾，提供暖心的熱茶或咖啡，為努力求職的他們加油打氣。此外，特地舉辦「好運九宮格」遊戲，民眾將球丟向貼有就業期許的九宮格，透過遊戲象徵不畏懼迎向新職場的挑戰。

許多求職民眾成功地將球丟向期許的就業目標，並拿到限量新春好禮牛軋糖1包，一位許小姐便開心地說「新年剛開始就吃甜甜，感覺我今年會很幸福。」

屏東就業中心則是開工起一連2天舉辦新春活動，今天登場活動是「迎春納福好罩頭」，凡預約開工日臨櫃求職的民眾，憑預約報到單及當日臨櫃開立的介紹卡，即可獲得醫療級口罩1包。

迫不急待重返職場的林先生，早早便和中心預約就業諮詢，媒合了工作也拿到新春禮，他笑著說「之後到新職場工作，口罩很實用。」18日舉辦的活動則是限量贈送口罩收納盒1盒。

屏東就業中心主任翁素足表示，新春活動希望帶給民眾求職好心情，並鼓勵他們多加利用中心的各項資源，準備的新春小禮物也提醒民眾生活、職場中都需注意防疫，而今日大多採預約方式服務民眾，能減少現場等待人數，並降低多人群聚的風險。

(中時 )