德州因暴雪導致大停電，達拉斯民眾在黑暗中，只能靠手機光線找尋超市架上的生鮮。(美聯社)

California is now unable to perform even basic functions of civilization, like having reliable electricity.



Biden/Harris/AOC want to make CA’s failed energy policy the standard nationwide.



Hope you don’t like air conditioning! https://t.co/UkKBq9HkoK — Ted Cruz (@tedcruz) August 19, 2020

向來氣候炎熱的美國德州，15日罕見遭暴風雪襲擊，瞬間結凍不但導致積雪，更慘的是，電力系統遭嚴重摧毀，超過400萬戶無電可用，瑟瑟發抖。為解決這場天災釀成的停電危機，德州當局只好祭出輪流停電措施。在這節骨眼，評論家和記性特好的網路鄉民，翻出德州參議員克魯茲去年8月批評加州電力政策的舊推文，把他狠狠洗臉一番。

當時加州熱浪襲擊，加上森林野火肆虐，加州政府被迫執行2001年以來，第一次的輪流限電措施。州政府在推文中呼籲民眾隨手關燈，減少使用電器，調整溫控器等。

克魯茲發推文指責加州政府「甚至沒有能力提供文明社會的基本功能，諸如可靠的電力供應。」

克魯茲還加碼批評「綠色新政」（Green New Deal）能源政策的支持者，包括當時正在逐鹿白宮的民主黨候選搭檔拜登和賀錦麗，以及紐約進步派眾議員歐加修－寇蒂茲等人，「一心想讓加州失敗的能源政策，成為全國性的標準。」

住在加州的記者查普曼在推特寫道，他對德州中部民眾的痛苦感同身受，但去年加州電力出狀況時，德州州長亞伯特和克魯茲對加州冷嘲熱諷，「如今，氣候變遷對他們做了一樣的事」，令他覺得相當諷刺。

住在德州達拉斯的專欄作家佛萊德曼，則引用克魯茲、亞伯特、以及德州州檢察長帕克斯頓去年8月的推文，稱三人幾個月前嘲笑加州政策，「但現在，我家浴缸真的結冰了」，並附上照片佐證。其他德州鄉民指責克魯茲，別州的事罵得很開心，自家德州停電卻沒吭半聲，「我們失敗的能源政策怎麼樣？你該不會都推給渦輪機吧？」

(中時 )