苗栗縣動物保護防疫所為防範狂犬病疫情發生，除各鄉鎮免費巡迴活動注射，動防所提供付費施打服務，10隻以上犬貓則可預約到府注射，飼主另可至與動防所簽約的縣內25間民間動物醫院注射，提醒飼主落實社會責任，以免受罰。

苗栗縣動防所表示，狂犬病是一種人畜共患疾病，會從動物傳播到人類，可感染家畜和野生動物，通過咬傷或抓傷與受到感染的唾液密切接觸傳播至人，狂犬病病毒可於恆溫動物身上造成嚴重腦炎，一旦症狀出現，狂犬病的致命率幾乎百分之百。

動防所預防狂犬病，去年辦理124場免費巡迴定點服務，為2萬1575隻犬貓完成狂犬病疫苗預防注射，今年陸續展開18鄉鎮免費巡迴，提醒飼主每年為犬貓補強狂犬病疫苗預防注射。

此外，動防所指出，縣內共有25間民間動物醫院與動物防疫所簽約委託注射開證，飼主可帶寵物至民間動物醫院付費施打，上班時間動防所辦公室周一、三、五下午1時至4時也提供付費施打狂犬病疫苗，每劑100元整，另，超過10隻以上犬貓則可預約到府注射，向動防所申請並安排時間注射，須按隻收費。

動防所提醒，為寵物注射狂犬病疫苗是飼主社會責任，依《動物傳染病防治條例》規定飼主須為3月齡以上犬貓每年1次定期施打動物狂犬病疫苗，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，且《動物保護法》規定飼主須為犬貓隻植入晶片登記，免經勸導可處1萬5000元以下罰鍰，飼主若沒有為犬貓隻絕育，免經勸導依《動物保護法》可處25萬元以下罰鍰。

(中時 )