配合防疫，桃園市政府和議會都取消團拜，市長鄭文燦（右二）和議長邱奕勝（右一）17日開工改由走動式賀年發福袋。（蔡依珍攝）

桃園市政府和議會都取消團拜，17日開工改由走動式賀年，市長鄭文燦和議長邱奕勝聯袂走訪議會各處室發開工紅包和福袋。（蔡依珍攝）

桃園市政府和議會都取消團拜，17日開工改由走動式賀年，市長鄭文燦和議長邱奕勝聯袂走訪議會各處室發開工紅包和福袋。（蔡依珍攝）

桃園市政府和議會都取消團拜，17日開工改由走動式賀年，市長鄭文燦和議長邱奕勝聯袂走訪議會各處室發開工紅包和福袋。（蔡依珍攝）

疫情衝擊，配合防疫，桃園市政府和議會都取消團拜，17日改由走動式拜年，市長鄭文燦和議長邱奕勝聯袂走訪議會各處室發開工紅包和福袋，迎接18日開始的臨時會，2人都樂觀表示，桃園順利度過桃園醫院院內群聚感染事件，感謝市民配合，期許桃園越來越好。

農曆年後，昨是恢復上班第一天，有別以往市府和議會接連舉辦團拜，市府官員在市府禮堂團拜後，「趕場」到議會團拜，今年受到年前桃園醫院爆發院內群聚感染影響，府會紛紛取消團拜，直接上工，議員們也未「全員到齊」，創下桃園市議會先例，也讓議會員工感嘆：「最冷清的開工！」

雖然沒有團拜，議長邱奕勝仍邀請市長鄭文燦，到議會各組與黨團辦公室發開工紅包與福袋，以「走動式賀年」取代團拜，讓議會仍飄年味。

邱奕勝表示，議會上班第一天是往例團拜的日子，配合防疫特別改成走動式拜年，也利用機會歡迎鄭文燦到議會「走春」，謝謝市府團隊在防疫工作非常辛苦，尤其前段時間疫情非常緊張，府會第一時間攜手安定民心，並全心防疫，讓桃園、甚至全台鄉親過好年，期許未來越來越好。

鄭文燦則說，因為疫情的關係，走春祈福活動都停止，但是開工日，仍特別赴議會謝謝議長跟議員們，臨時會即將於18日開始，他提到，桃園經過疫情的挑戰，桃醫事件順利落幕，醫院也即將在19日恢復營運，「我們都準備好了！」，相信疫情後桃園會發展得更好，桃園航空城、軌道建設、亞洲矽谷計畫、還有各項防疫工作都會做好，希望府會同心合作，讓桃園更幸福、更安全。

(中時 )