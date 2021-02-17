過年就是要買彩券，加上春節天氣佳，各地投注站的彩券大熱賣，春節刮刮樂百萬元以上高達737個大獎是史上最高，但根據台灣彩券統計，截至2月17日為止，還有逾500個百萬以上彩金尚未被刮出，尤其3個2千萬元大獎都還未現身。

為迎接金牛年的到來，台灣彩券在農曆年前推出16款新春應景刮刮樂，中獎率從30％～100％等，獎金從100元至2,000萬元，其中面額2,000元超級面額的「超級大紅包」，還有機會抽中200萬元加一台BMW休旅車。

但是至2月17日為止，根據台灣彩券統計，春節前推出的16款刮刮樂中，100萬(含)以上獎項已知刮出208個百萬元（含）以上的獎項，千萬元獎項只被刮出一個，還有634個百萬元（含）以上未被刮出，而且5千萬元以上獎項只被刮走3個，因此，還有3個2千萬元及2個千萬元等大獎都未出現，還有524個100萬元至500萬元的大獎等著幸運兒刮出!

(工商 )