（活著還本、身故保本的健康險，南山人壽訴求也可當防疫保單用。圖／本報資料照片）

保單現在流行活著自己用、身故保本當遺產。南山人壽與宏泰人壽17日不約而同主打其保本兼還本帳戶型健康險，這種近期「流行」的新住院日額健康險，多訴求10年繳費、日額5千元，帳戶最高給付2,500萬元，若不住院隔年即可依總應繳保費的0.8～1.35％還本，身故則是給付總繳保費，即保本。

南山人壽昨日訴求的是不住院還本率1.3％的樂活滿點，強調法定傳染病無30天等待期，投保即立刻有保障，在新冠肺炎陰霾仍未散去之際，住院日額5千元，以曾有住院80天的案例來看，即可領40萬元住院保險金，彌補無法工作的經濟損失，亦可作為防疫保單之用。

40歲男性日額5千元，一年保費折扣後約29.65萬元，10年共繳296.5萬元，但若10年內都沒有住院理賠，每年依表定保費29.95萬元乘上已繳年度的1.3％，作為未住院健康鼓勵金，即第11年時是299.5萬元的1.3％，一年約領3.89萬元，若有住院即依天數每天給付5千元，門診手術及住院手術另有相關給付，帳戶最高給付2,500萬元，身故就是退回296.5萬元，不扣中間的還本金或住院理賠金。

宏泰人壽則是推出類似保單，但未住院健康鼓勵金，是以表定年繳保費的1.35％回饋，相對是現在較高的回饋率；同時增加人工水晶體、人工膝關節、人工髖關節及重大器官移植的額外保障，最高一次10萬元，一樣40歲男性10年繳費、日額5千元，帳戶最高2,500萬元，但一年要繳的保費折扣約45.92萬元，10年就是總繳約459萬多元。

若被保險人都未住院，除第二年開始就有依表定保費46.38萬元，乘已繳年份的1.35％給付未住院健康鼓勵金，第11年約可達6.26萬元，即保費繳得多，不住院就可領得多，身故就是給付459萬餘元。

這類保單目前如國泰人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽、宏泰人壽都有推出，只是還本率不同，訴求健康就年年還本，不健康住院有保障，身故就當遺產。

(工商 )