苗栗市農會推動八甲地區茶園復耕，行銷「貓裏紅」紅茶，成功打響知名度，茶農也以友善種植，吸引石虎等保育類野生動物，並且利用休耕期在茶區打造8公頃魯冰花海，花期過後可作為茶區綠肥，精進種茶土壤沃度，提升品質，黃澄澄花海更成為冬季限定景觀帶動休閒旅遊發展。

苗栗市八甲茶區復耕有成，茶葉栽種面積從20公頃擴增至50公頃，並在苗栗市農會與農委會水土保持局、茶改場、國立聯合大學、苗栗縣政府、苗栗市公所、苗栗市貓裏休閒農業區發展協會等單位，跨域合作復興苗栗茶產業，導入智慧科技管理，帶動青農回流，提升製茶技術與產量。

苗栗市農會行銷「貓裏紅」紅茶品牌，並利用冬季休耕期打造魯冰花海，發展農遊體驗。農會表示，魯冰學名羽扇豆，別名魯冰、肥草或青仔，有耐寒、耐旱特性，且含有大量的機質能改善土壤，根部附有根瘤菌，固氮力強，傳統客家農村冬茶採完後，會在茶樹行間播種，花期綻放成為茶園特殊美景，花期過後則翻進土壤，成為重要綠肥。

今年苗栗市農會打造8公頃魯冰花海，並設置打卡景點以及景觀台，規畫路線引導遊客拍照賞花。苗栗市農會總幹事謝錦明表示，去年開放田區，不少遊客疏忽腳步踩死茶樹，引此將茶園圍起來，另設景觀台，讓民眾仍能近距離欣賞黃澄澄的魯冰花。

謝錦明提醒，八甲魯冰花海花期至2月底，遊客可延台13線於苗栗市新英國小附近往西，轉進賞花區，或由國立聯合大學八甲校區經過，沿途設有指標。

(中時 )